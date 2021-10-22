Şehit er Enes Yıldız Ardahan'da son yolculuğuna uğurlandı

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde nöbet esnasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan er Enes Yıldız, memleketi Ardahan'da toprağa verildi.

Şehit er Enes Yıldız için Ardahan'ın Göle ilçesindeki Merkez Camii'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Dölekcayır Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin babası Resül Yıldız ile yakınları, Göle Kaymakamı Haluk Koç, Belediye Başkanı İlhan Gültekin, Emniyet Müdürü Mehmet Yüksel, Göle Müftüsü Gökhan Kıdak, AK Parti İlçe Başkanı Sinan Karatay, Göle Gazi ve Şehit Aileleri Başkanı Adnan Tatlı, komutanlar, il ve ilçe kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ARDAHAN