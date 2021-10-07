Şehit Dz.P.Söz.Er Tayfun ÖZKÖSE kimdir? Kaç yaşında şehit oldu, nereli? - Haberler
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Şehit Dz.P.Söz.Er Tayfun ÖZKÖSE kimdir? Kaç yaşında şehit oldu, nereli?

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Şehit Dz.P.Söz.Er Tayfun ÖZKÖSE kimdir? Kaç yaşında şehit oldu, nereli?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin şehit olduğu belirtildi. Şehit Dz.P.Söz.Er Tayfun ÖZKÖSE kimdir? Kaç yaşında şehit oldu, nereli?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristler tarafında düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin (24) acı haberi, Samsun'daki ailesine ulaştı. Şehit Dz.P.Söz.Er Tayfun ÖZKÖSE kimdir? Kaç yaşında şehit oldu, nereli?

ŞEHİT DZ. P. SÖZ. ER TAYFUN ÖZKÖSE KİMDİR?

24 yaşındaki Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit oldu. Şehit Dz. P. Söz. Er Tayfun Özköse'nin Samsun'lu olduğu öğrenildi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Sözlü olan Şehit Tayfun Özköse'nin, evlilik planları yaptığı, babası Musa Özköse'nin ise Ukrayna'da çalıştığı öğrenildi. Şehidin yarın cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, 07 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Şehit Dz.P.Söz.Er Tayfun ÖZKÖSE kimdir? Kaç yaşında şehit oldu, nereli?Şehit Dz.P.Söz.Er Tayfun ÖZKÖSE

-- Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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