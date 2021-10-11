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Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde zırhlı araca terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit olan Cihat Şahin, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde zırhlı araca terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit olan Cihat Şahin, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Şahin'in cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde zırhlı araca terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen füzeli saldırı sonucunda Özel Harekat Polisi Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit düşmüş, 2 poliste yaralanmıştı. Bugün memleketi Elazığ'a getirilen şehit 2 çocuk babası 34 yaşındaki Cihat Şahin için Mevlana Caminde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, yakınları ve ailesi katıldı.

İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Bakan Soylu ve katılanlar tarafından sırtlanarak tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Harput mezarlığına götürülen şehit Şahin'in naaşı, göz yaşları içerisinde toprağa verildi. - ELAZIĞ

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

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Haber: Şehit Cihat Şahin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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