Samsun'a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde görevli Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan, EYP'nin patlaması sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan ailesine verildi. İlyasköy Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı. Baba Recep ve anne Gülistan Çalışkan, acı haber le yıkıldı. Şehidin eşi Dilek Çalışkan'ın 3 aylık hamile olduğu, Harun Çalışkan'ın şehit olmadan 2 saat önce annesiyle telefonda görüştüğü bildirildi. Şehit Çalışkan'ın bu görüşmede "Beni merak etmeyin zaten 1 ay sonra izne geleceğim" dediği öğrenildi.