Şehir merkezinde korku dolu anlar: Araç kaldırıma çıktı, faciadan dönüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehir merkezinde korku dolu anlar: Araç kaldırıma çıktı, faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şehir merkezinde korku dolu anlar: Araç kaldırıma çıktı, faciadan dönüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kaldırımda yürüyen anne ve bebeğine çarptı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kaldırımda yürüyen anne ve bebeğine çarptı. Aracın altında kalan anne çevredekilerin yardımı ile güçlükle kurtarılırken, bebek arabası ise çarpmanın etkisi ile savruldu. Facianın eşiğinden dönüldüğü kaza anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 54 AEC 900 plakalı Peugot marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı. Kontrolden çıkan araç, bu esnada kaldırımda yürümekte olan 26 yaşındaki anne İ.A.A. ile bebek arabasındaki 1 yaşındaki M.A. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile bebek arabası savrulurken, anne ise aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar kaza sonrasında aracın altında kalan anneyi kurtarabilmek için adeta seferber oldu. Vatandaşların müdahalesi ile yaralı anne sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altında kalarak yaralanan anne ve kazayı hafif sıyrıkla atlatan çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Meydana gelen korku dolu kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye yansıdı. Görüntülere, kontrolden çıkan aracın kaldırıma çıktığı ve kaldırımda yürüyen anne ile çocuğuna çarptığı anlar yansıdı. Görüntülerin devamında ise, annenin aracın altında kaldığı, bebek arabasının savrulduğu ve çevredeki vatandaşların ise olay yerine koşarak, aracın altında kalan anneyi kurtarma çabaları yer aldı.

Kaza anını anlattı

Kaza anını anlatan esnaf Oktay Sarı, "Kaza esnasında büfedeydim, aracı gördüm ve aracın önünde de bir kadın vardı. Kaza sonrasında yardım için çok sayıda insan koştu bölgeye. Aracı süren kadında panik halindeydi, kadının da çocuğu vardı Allah'a şükür çocuğa bir şey olmadı. Araç durmayı başardı ama arabanın içerisinde kadın ve çocuğu vardı, onlar panik halindeydi. Aracın altında kalan kadının çocuğu ise çok şükür yara almadı. Çarpma esnasında bebek arabasını fırlattı araç. Aracın sürücüsünün paniğini gören buradaki arkadaşlarımız hemen aracı geri çekmeyi başardı" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Şehir merkezinde korku dolu anlar: Araç kaldırıma çıktı, faciadan dönüldü

Şehir merkezinde korku dolu anlar: Araç kaldırıma çıktı, faciadan dönüldü

Şehir merkezinde korku dolu anlar: Araç kaldırıma çıktı, faciadan dönüldü

Şehir merkezinde korku dolu anlar: Araç kaldırıma çıktı, faciadan dönüldü

Şehir merkezinde korku dolu anlar: Araç kaldırıma çıktı, faciadan dönüldü

Şehir merkezinde korku dolu anlar: Araç kaldırıma çıktı, faciadan dönüldü

Şehir merkezinde korku dolu anlar: Araç kaldırıma çıktı, faciadan dönüldü

Şehir merkezinde korku dolu anlar: Araç kaldırıma çıktı, faciadan dönüldü

Şehir merkezinde korku dolu anlar: Araç kaldırıma çıktı, faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Maltepe'de yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptığı anlar kamerada

Maltepe'de yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptığı anlar kamerada

 Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü kazanın haberini ölümden dönen öğrenci vermiş

Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü kazanın haberini ölümden dönen öğrenci vermiş

 Araç içinde ilginç tavuk satışı, sosyal medyada tepki topladı

Araç içinde ilginç tavuk satışı, sosyal medyada tepki topladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu Namaz Vakitleri
Magazin Amelia Hamlin Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Mesut Özil Sergio Perez
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şenol Güneş Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şehir merkezinde korku dolu anlar: Araç kaldırıma çıktı, faciadan dönüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 16:04:31. #1.13#