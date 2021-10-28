Şebnemin gelin çiçeğini mezarına kondu

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı. Acılı annesi Pervin Tokat tarafından Şebnem'in mezarına bırakılan beyaz çiçek buketini gören teyze Selda Tokat, "Gelin çiçeği olacaktı o" diyerek feryat etti.

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde bir apartta dün meydana gelen olayda 23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın yaşadığı dairede ölü bulundu. Olayın ardından cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve sorgusunda hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli Merkezde cenaze namazı kılınan Şebnem Şirin Güney ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde anne Pervin Tokat ve baba Halil Şirin ayakta durmakta zorlandı. Cenaze törenin ardından Şebnem Şirin'in yakınları kabristanlıktan uzun süre ayrılmadı. Şebnem'in Annesi Pervin Tokat, mezar başına beyaz bir buket çiçek bıraktı. O anları gören teyze Selda Tokat "Gelin çiçeği olacaktı o" diyerek feryat etti. - DENİZLİ