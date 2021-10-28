Şebnem Şirin neden öldürüldü? Şebnem Şirin'i öldüren katil tutuklandı mı? sorularına yanıt aranıyor. Denizli'de yaşanan üzücü olayda Şebnem Şirin, erkek şahıs tarafından katledildi. Katil yakalanırken Şebnem Şirin'den geri acı kalırken Şebnem Şirin kimdir, neden öldürüldü, Şebnem Şirin olayı nedir merak edildi. Şebnem Şirin kimdir?

ŞEBNEM ŞİRİN KİMDİR?

Denizli'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin, erkek şahıs tarafından öldürüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 25 yaşındaki Şebnem Şirin, evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

ŞEBNEM ŞİRİN OLAYI NEDİR?

Saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KATİL TUTUKLANDI MI?

Denizli'de 23 yaşındaki Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı ilk ifadesinde, hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü. Zıbıncı, "Her şey normaldi, ne olduysa sabah oldu. Hatırlamıyorum" dedi. Savcılık ifadesinin ardından Zıbıncı, kasten öldürme suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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