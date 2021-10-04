SDT perdelerini

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), uzun bir aradan sonra "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunla seyircisiyle buluşacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, yeniden seyircileriyle buluşacak olmanın heyecanını yaşayan SDT, ekim ayı boyunca yerli ve yabancı yazarların birbirinden farklı 5 oyunla perde açacak.

SDT, ilk olarak 7 Ekim Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da William Shakespeare'in önemli klasiklerinden, yönetmenliğini SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün üstlendiği "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunu sahneleyecek.

"Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" isimli oyun, 8 Ekim Cuma ve 9 Ekim Cumartesi saat 19.30'da sanatseverlerle buluşacak.

SDT, 14-15 ve 16 Ekim'de ise Dinçer Sümer'in kaleme aldığı, Ece Okay'ın yönetmenliğini yaptığı "Eski Fotoğraflar" adlı oyun tiyatroseverlerle buluşturacak.

John Buchan'ın kaleme aldığı, Volkan Ateş Gündüz'ün sahneye koyduğu "39 Basamak" adlı oyun da 21-22 ve 23 Ekim'de sahnelenecek.

SDT, 29 Ekim haftasında ise Cumhuriyet coşkusunu, Milli Mücadele ruhunu yaşatan iki faklı oyunu sahneye taşıyacak.

Sivas Kongresi'nin anlatıldığı Asiye Demet Köse'nin yazdığı, Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Mustafa Yıldıran'ın yönettiği "Bir Güz Çiçeği Hürriyet" adlı oyun, 28 Ekim Perşembe ve 30 Ekim Cuma günü sahnelenecek. SDT, 29 Ekim Cuma günü ise Asiye Demet Köse ile Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme aldığı, Samsun'dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunu anlatıldığı "1919: Şafak" adlı oyunu sahne ışıklarıyla buluşturacak.