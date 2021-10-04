SDT perdelerini 'Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası' adlı oyunla açacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SDT perdelerini "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunla açacak

AA / Serhat Zafer - Haberler | Kültür Sanat
SDT perdelerini

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), uzun bir aradan sonra "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunla seyircisiyle buluşacak.

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), uzun bir aradan sonra "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunla seyircisiyle buluşacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, yeniden seyircileriyle buluşacak olmanın heyecanını yaşayan SDT, ekim ayı boyunca yerli ve yabancı yazarların birbirinden farklı 5 oyunla perde açacak.

SDT, ilk olarak 7 Ekim Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da William Shakespeare'in önemli klasiklerinden, yönetmenliğini SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün üstlendiği "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunu sahneleyecek.

"Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" isimli oyun, 8 Ekim Cuma ve 9 Ekim Cumartesi saat 19.30'da sanatseverlerle buluşacak.

SDT, 14-15 ve 16 Ekim'de ise Dinçer Sümer'in kaleme aldığı, Ece Okay'ın yönetmenliğini yaptığı "Eski Fotoğraflar" adlı oyun tiyatroseverlerle buluşturacak.

John Buchan'ın kaleme aldığı, Volkan Ateş Gündüz'ün sahneye koyduğu "39 Basamak" adlı oyun da 21-22 ve 23 Ekim'de sahnelenecek.

SDT, 29 Ekim haftasında ise Cumhuriyet coşkusunu, Milli Mücadele ruhunu yaşatan iki faklı oyunu sahneye taşıyacak.

Sivas Kongresi'nin anlatıldığı Asiye Demet Köse'nin yazdığı, Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Mustafa Yıldıran'ın yönettiği "Bir Güz Çiçeği Hürriyet" adlı oyun, 28 Ekim Perşembe ve 30 Ekim Cuma günü sahnelenecek. SDT, 29 Ekim Cuma günü ise Asiye Demet Köse ile Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme aldığı, Samsun'dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunu anlatıldığı "1919: Şafak" adlı oyunu sahne ışıklarıyla buluşturacak.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Düm Tek Tek Prens William
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SDT perdelerini 'Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası' adlı oyunla açacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 13:48:00. #1.12#