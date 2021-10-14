Sayın Valimize Bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi

İlk olarak ERA Çevre Teknolojileri A. Ş Erzincan Fabrika Müdürü Yusuf Aydın ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Ahmet Keleş, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Yazar Hüseyin Aydın tarafından, kaleme alınan 'Asırlık Gece' isimli kitabı Sayın Valimize hediye edildi. Ardından Kemaliye Yeşilyurt köyü sakinlerinden Filiz ve Ertan Yalçın ile arkadaşları, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Refahiye Laleli Köyü Sakinlerinden Hıfzı Sağırlı, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Kemaliye Boylu Köyü Muhtarı Mehmet Doğan, köy sakinlerinden Mehmet Ünal ve Hacı Çömlekçi de Sayın Valimizi makamında ziyaret etti. Son olarak İş İnsanı Ayhan Zengin, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Misafirleri ile bir süre sohbet eden Sayın Valimiz Mehmet Makas, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini iletti.

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