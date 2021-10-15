Sayın Valimiz Mehmet Makas, Hastane Ziyaretinde Bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Hastane Ziyaretinde Bulundu

Habermetre - Haberler | Toplum
Sayın Valimiz Mehmet Makas, Hastane Ziyaretinde Bulundu

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu ziyaret etti.

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu ziyaret etti.

Ardından hastanede bulunan diğer hastaları ziyaret eden Sayın Valimiz, tüm hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu
Magazin Edis Müge Anlı Mehmet Ali Erbil
Spor Mehmet Akif Ersoy Şenol Güneş Fernando Alonso Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sayın Valimiz Mehmet Makas, Hastane Ziyaretinde Bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 20:53:51. #1.17#