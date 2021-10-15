Sayın Valimiz Mehmet Makas, Hastane Ziyaretinde Bulundu

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu ziyaret etti.

Ardından hastanede bulunan diğer hastaları ziyaret eden Sayın Valimiz, tüm hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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