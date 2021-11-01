Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan OSB'deki Bazı İşletmeleri Ziyaret Ederek İncelemelerde Bulundu.

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz ve beraberindeki Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır ile birlikte Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Et Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası, Tarım Kredi Birlik Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası, ERA Çevre Teknolojileri AŞ ve Enkay Moda Konfeksiyon San. Ltd. Şti'ye ait Kot Pantolon Fabrikası inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı ile OSB Müdürü Ömer Faruk Nayman'ın da eşlik ettiği ziyarette, işletmelerin üretim ve imalat bölümlerini de gezen Sayın Valimiz ve beraberindekiler, yetkililerden bilgiler aldılar.

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