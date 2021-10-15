Sayın Valimiz Mehmet Makas'a bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi (15.10.2021)

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincanlı İşadamı Hüseyin Yergün, Erzincan'ın Otlukbeli İlçe Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, S. S Erzincan Demirciler K. S. S Yapı Kooperatifi Başkanı Erdal Bozdemir ve yönetimi son olarak; iş insanları Hayati Kondu, Ali Çelen ve Maşallah Peker Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Misafirleri ile bir süre sohbet eden Sayın Valimiz Mehmet Makas, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkürlerini iletti.

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