Sayın Valimiz, Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencileri ile Basketbol Oynadı

ERZİNCAN MERKEZ, ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki çocukların spor çalışmalarını yerinde gördüler.

Erzincan Merkez Spor Salonunda Basketbol oynayan çocuklar ile birlikte bir süre basketbol oynayan Sayın Valimiz, emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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