Sayın Valimiz Çayırlı İlçesi Heyeti ile Bir Araya Geldi

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas başkanlığında; Çayırlı İlçe Belediye Başkanı Atınç Bahadır, Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, İl Genel Meclis üyeleri Bahadır Yıldırım ve Dursun Ali Aksu, Ak Parti Çayırlı İlçe Başkanı Murat Demirdöven ve bazı köy muhtarlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.

Valiliğimiz toplantı salonunda düzenlenen toplantıda; Çayırlı ilçesindeki tarımsal sulama sorunları ve ilçedeki bazı projelerle ilgili konular görüşülerek, sorunların çözümü için bilgi alış verişinde bulundu.

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