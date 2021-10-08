SASGEM Konferanslarının İlki Alev Alatlı'nın Katılımıyla Gerçekleşti

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezince (SASGEM) düzenlenen dönemin ilk konferansına Alev Alatlı katıldı. Alatlı "Üniversite Nedir" konusunu ele aldı.

Programın başında Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan bir konuşma yaparak Alatlı'nın Fesüphanallah ve Hafazanallah Nasihatname serisiyle bir kültürü yaşattığını ve kitap okurken sözlük kullanma mecburiyetinde bırakarak kelime haznemizi genişlettiğini ifade ederek Alatlı'ya programa katılımı sebebiyle teşekkür etti.

Konuşmaya hayat hikayesinden bahsederek başlayan Alatlı, yoksul bir ailede doğduğunu, ama bu yoksulluğun insana haddini bildirdiğini, dünyayı düşündürdüğünü ifade etti.

"Bu dünyada en önemli şey efendi gibi yaşamaktır. "

Alatlı, dünyayı tuhaf bir yer olarak tanımladı. İnsanların birbirini tanımadığını, bilgi birikimi olmadığını ve bu bilgi birikimine ulaşamadığından bahsetti. Bu bilgi birikimine ulaşsa dahi insanın kendi işine yarayacak bilgiye ulaşamadığına dikkat çekti ve insanın kendi işine yarayan bilgi birikimini de "hayatta kalmak" olarak belirtti.

"Kıtlığın en ağırı, bilgi kıtlığıdır. "

Alatlı, kendi eğitim sürecinden bahsedip temel amacının "öğrenmeyi öğrenmek" ardından "öğretmeyi öğrenmek" olduğunu söyledi. Eğitim sisteminin bu felsefe üzerine kurulması gerektiğini ifade ederek konuşmasına devam etti.

Alatlı, "Üniversite nedir? " sorusuna cevap verirken "Üniversite kültür ve bilgi birikiminin yedieminidir. Kutsaldır, mübarek bir yerdir ve herkesin girebileceği bir yer değildir. Neredeyse ayakkabılarımızı çıkarıp girebileceğimiz bir yerdir. " ifadelerini kullandı. İntihal ve kopya konusuna da değinen Alatlı, bunun kul hakkına tecavüz olduğunu ve üniversiteyi yani bu kutsal mekanı kirlettiğini söyledi.

"Kalite sadece bilgi sorunu değildir, ahlaktır"

Eğitimde insan ahlakını en temele koyan Alatlı, "Ahlaklı olmayan ressamdan hayır gelmez çünkü yaptığı resim kopyadır, değersizdir. Ahlaklı olmayan müzisyenden hayır gelmez çünkü orijinal değildir" dedi.

"Dünyayı bilmeyen dünyanın maskarası olur"

Üniversitenin öneminden bahseden Alatlı "Mühim olan üniversiteye gelmek, mezun olmak, iş bulmak değildir. Biz Türkiye'ye ne yaptık, nereye getirebildik, ne kattık bunları bilecek kadar gidişata hakim olmalıyız. Bir üniversite mezunu bir işe girdiği zaman tekrardan eğitilmek zorunda kalmamalıdır. " dedi.

"Mütevazı olunmayacak bir şey vardır, o da bilgidir. "

Konuşmasını öğrencilere tavsiyelerle bitiren Alatlı, dil bilmenin ve sözlük kullanmanın önemine dikkat çekerek, "Kavramları azaltmak beyni küçültmektir. Kontrolsüz bilgiye karşı çıkıp her şeyin kaynağını araştırmalıyız" diyerek "Yaptığınız her işte şu dört kuralı hiç ıskalamamaya çalışın: Akıl, ahlak, adalet, adap, " şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Konuşmanın kaydına https://www. youtube. com/watch? v=nS5UE6s_sMc linkinden ulaşılabilir. 23 kez görüntülendi.

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