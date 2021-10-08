Saruhanlı'da yüksekokul binasının yapımı hızla ilerliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saruhanlı'da yüksekokul binasının yapımı hızla ilerliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Saruhanlı'da yüksekokul binasının yapımı hızla ilerliyor Saruhanlı Belediyesi tarafından 6 milyon 950 bin liraya ihale edilen bin 500 öğrenci kapasiteli Manisa Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu binasının ince işleri ve 835 metrekare çevre düzenlenmesinin yapımı hızla...

Saruhanlı'da yüksekokul binasının yapımı hızla ilerliyor

MANİSA - Saruhanlı Belediyesi tarafından 6 milyon 950 bin liraya ihale edilen bin 500 öğrenci kapasiteli Manisa Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu binasının ince işleri ve 835 metrekare çevre düzenlenmesinin yapımı hızla devam ediyor.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydır ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Başkan Bilgin, burada yaptığı açıklamada, 12 derslik, 7 laboratuvar, 2 amfi, 1 kütüphane ve idari binadan oluşan okulun yapımının 6 ay içinde tamamlanacağını ifade ederek, okulun 2022 - 2023 eğitim öğretim sezonunda eğitime açılacağını müjdeledi.

Okulun kaba inşaatının 7 Mart 2018'de tamamlandığını ancak o tarihten bu yana bir çalışma yapılmamış olduğunu belirten Başkan Bilgin, "Okulun kaba inşaatı 7 Mart 2018 tarihinde tamamlanmış. Ancak o tarihten sonra herhangi çalışma yapılmamış. Biz göreve geldiğimizde durumu inceledik ve söz konusu eğitim olduğu için hemen çalışma başlattık. Yüksekokul, Saruhanlı için gerçekten çok önemli, bu nedenle binanın geri kalan işlerini tamamlanması için temmuz ayında ihale düzenledik. 6 milyon 950 bin liraya olan ihale sürecinin ardından binada kalan işlerin tamamlanması için çalışmalara başlandı" dedi.

Başkan Bilgin, Saruhanlı'da 1990'lı yıllarda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait bir binada eğitime başlayan mevcut Manisa Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu binasının yetersiz olduğunu ve ihtiyaca cevap veremediğini kaydetti.

Okulda hali hazırda şu an Gıda Teknolojisi ve İşletme Yönetimi olmak üzere 2 bölüm bulunduğunu ve bu bölümlerde 400 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Bilgin, yeni okul hizmete açıldığında ilave yeni bölümlerin açılacağını 400 olan öğrenci sayınının bin 500'lere çıkacağını söyledi.

Yeni okulun Saruhanlı'ya ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda büyük katkı sağlayacağını belirten Bilgin, yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Saruhanlı'da yüksekokul binasının yapımı hızla ilerliyor

Saruhanlı'da yüksekokul binasının yapımı hızla ilerliyor

Saruhanlı'da yüksekokul binasının yapımı hızla ilerliyor

Saruhanlı'da yüksekokul binasının yapımı hızla ilerliyor
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Işıl Sergen Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Kim Min-jae Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Gazeteler Demir Çelik Murat Kurum Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Saruhanlı'da yüksekokul binasının yapımı hızla ilerliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 13:01:22. #1.11#