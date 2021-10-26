Saruhanlı'da bayat ekmekler çöpe gitmeyecek

Saruhanlı Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yiyecek tedarik edilmesi amacıyla ilçenin belirli noktalarına bayat ekmek toplama kutuları yerleştirildi.

Saruhanlı Belediyesi, bayat ekmeklerin çöpe atılmasını önlemek ve ilçedeki sokak hayvanlarına yiyecek tedarik etmek amacıyla ilçenin belirli bölgelerine bayat ekmek toplama kutuları yerleştirdi. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkemizde en çok israf edilen ürünlerin başında gelen ekmek israfını önlemek için, Saruhanlı Belediyesi olarak bayat ekmek toplama kampanyası başlattıklarını ifade etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya kapsamında ilçenin 20 farklı bölgesine kutular yerleştirdiklerini belirten Bilgin, "Bu kutularda toplanacak ekmekleri, Belediyemize ait hayvan bakım evinde değerlendireceğiz. Hayvan bakımı yapan vatandaşlarımızın talebi halinde onlara da vereceğiz. Buradaki asıl amacımız toplumda bir farkındalık oluşturmak. İsrafı önlemek. Vatandaşlarımızın bu kutulara ekmek atması değil, atmaması bizi daha çok mutlu eder. Ancak atılan ekmeklerin de çöpe gitmesine duyarsız kalmamız mümkün değil. Bu nedenle bu projeyi başlattık. Hayırlı olsun" dedi.

Ülkemizde günde 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığını, buna karşılık "İsraf Etme Değerlendir" sloganıyla harekete geçtiklerini dile getiren Bilgin, proje kapsamda ilçede yüzlerce ekmeğin çöpe gitmesini önlemiş olacaklarını kaydetti. - MANİSA