Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ömer Faruk Bostan kimdir? Ömer Faruk Bostan kaç yaşında?

Ünlü sanatçı Ömer Faruk Bostan Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Ömer Faruk Bostan merak edildi. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Ömer Faruk Bostan kimdir, kaç yaşında? Ömer Faruk Bostan nereli, mesleği nedir? Ömer Faruk Bostan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER ÖMER FARUK BOSTAN KİMDİR?

Ömer Faruk Bostan, 1984 yılında Ankara Sincan'da doğdu. Müzik kariyerine Ankara'da başladı. Eğitimi sırasında sık sık şarkılar söyleyen şarkıcının müzikle olan ilgisi çok küçük yaşlarda başladı. Eğitimi esnasında müzik öğretmeninin ona yardımcı olması ile çeşitli müzik aletleri çalmaya başladı. Ömer Faruk Bostan 15 yaşında sahne almaya başlamıştır. Düğünlerde ve çeşitli organizasyonlarda saz çalarak ünlenen Ömer Faruk Bostan, son dönemde Ankara havalarını yorumlayan genç isimlerden biri.

Ömer Faruk Bostan 15 yaşında sahne almaya başladı. Düğün ve çeşitli organizasyonlarda saz çalarak ünlenen Ömer Faruk Bostan son dönemin Ankara havalarını yorumlayan genç ve yakışıklı isimleri arasında yer alıyor. Ömer Faruk Bostan'ın seslendirdiği ve 26 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan "Erik Dalı" şarkısı 100 milyon izlenme ve dinlenme sayısını geçti.

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