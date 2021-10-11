Saraykent Kaymakamı Açıkgöz'den aşı noktalarına ziyaret - Haberler
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Saraykent Kaymakamı Açıkgöz'den aşı noktalarına ziyaret

AA / İsmet Öçal - Haberler | Sağlık
Saraykent Kaymakamı Açıkgöz'den aşı noktalarına ziyaret

Yozgat'ın Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz ve Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı noktalarını ziyaret ederek sağlık görevlilerinden bilgi aldı.

SARAYKENT, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz ve Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı noktalarını ziyaret ederek sağlık görevlilerinden bilgi aldı.

Ziyarette aşı olan vatandaşlarla sohbet eden Açıkgöz, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının fedakarlıkları ve halkın da duyarlılığı sayesinde ilçede aşı oranının hızla yükseldiğini söyledi.

Açıkgöz, aşı ekiplerinin aşı zamanı gelen vatandaşları kapı kapı dolaşarak aşıların yaptığını ifade ederek, "Yine aile sağlığı merkezindeki hekimlerimiz olsun, devlet hastanesi olsun, tüm sağlıkçılarımız aşılama konusunda var gücüyle çalışıyor. Emeklerinin karşılığı olarak aşı oranımız, son üç haftada büyük bir hızla yükseldi. Emeklerinden dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Saraykent Belediye Başkanı Öçal da sağlık çalışanlarına ve aşı olan vatandaşlara teşekkür etti.

AA / İsmet Öçal - Son Dakika Haberleri
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