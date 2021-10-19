ŞANLIURFA - İki taş ustası, Göbeklitepe'nin sembolü dikili taşın replikasını yaptı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki taş ustası, yaklaşık 5 tonluk kayaya 4 aylık çalışmayla şekil vererek Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki P18 Dikilitaş'ın küçültülmüş replikasını hazırladı.

İlçede taş ustalığı yapan Mahmut Selaniş ile Halil İnal, bir süre önce Göbeklitepe Ören Yeri'ni ziyaret etti.

Ustalar, Göbeklitepe'nin sembolü olan ve bir ay önce Birleşmiş Milletler Genel Merkezi yerleşkesinde sergilenmeye başlanan P18 Dikilitaş replikasının benzerini yapmaya karar verdi.

İki usta, 5 tonluk bazalt taşını, ilçedeki bir fabrikada yaklaşık 4 ayda çekiçle ince ince işleyerek sanat eserine dönüştürdü.

Taş ustası Mahmut Selaniş, AA muhabirine, Göbeklitepe ziyaretinde buradaki sembol eserden etkilendiğini söyledi.

Hem turizme destek sağlamak hem de mesleklerine dikkati çekmek için çalışmalara başladıklarını belirten Selaniş, şöyle konuştu:

"Oradaki dikilitaşın bir benzerini burada yaptık. Üzerinde çalışmaya başladığımızda kaya 5 tondu, şu anda yaklaşık 600 kiloya düştü. Daha üzerinde çalışmaya devam ediyoruz ki 10 gün sonra tamamlanmış olur. Çevremizdeki duyarlı vatandaşlar da taşı vinçlerle taşıyarak bize destek oldu. Siverek Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak ile görüştük, onun yardımıyla bu eserimizi Göbeklitepe yoluna götüreceğiz."

"Aynı sembolleri yapmaya devam ediyoruz"

Usta Halil İnal ise bölgede siyah bazalt taşın meşhur olduğunu söyledi.

Çalışma sırasında zaman zaman zorlandıklarını dile getiren İnal, kısa süre içerisinde eserlerinin layık olduğu yerde turizme hizmet etmesini hedeflediklerini kaydetti.

İnal, "Çalışmalar gösterdi ki taş yontmacılığı çok eski bir meslek yani mesleğimiz Göbeklitepe'nin tarihiyle eşittir. Onlar da binlerce yıl önce beyaz taşlarla çalışmışlar, biz ise şu an siyah taşlarla çalışıyoruz. Aynı sembolleri yapmaya devam ediyoruz." dedi.

İnal, az sayıda kalan taş ustalığının kaybolmaması için çırak yetiştirdiklerini sözlerine ekledi.