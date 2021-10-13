Şanlıurfa Valisi Erin, kazada hayatını kaybeden öğrencinin cenazesine katıldı - Haberler
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Şanlıurfa Valisi Erin, kazada hayatını kaybeden öğrencinin cenazesine katıldı

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa Valisi Erin, kazada hayatını kaybeden öğrencinin cenazesine katıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, öğrenci servisinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren İrem Çelik'in cenaze törenine katıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, öğrenci servisinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren İrem Çelik'in cenaze törenine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, önceki gece Bozova'da okul servisinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki öğrenci İrem Çelik için Gerdek Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de cenaze törenine katılıp, Çelik ailesinin acısını paylaştı.

Kazada yaralanan diğer öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu vurgulayan Vali Erin, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde önceki gün öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Şanlıurfa Valisi Erin, kazada hayatını kaybeden öğrencinin cenazesine katıldı

Şanlıurfa Valisi Erin, kazada hayatını kaybeden öğrencinin cenazesine katıldı

Şanlıurfa Valisi Erin, kazada hayatını kaybeden öğrencinin cenazesine katıldı

Şanlıurfa Valisi Erin, kazada hayatını kaybeden öğrencinin cenazesine katıldı

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şanlıurfa Valisi Erin, kazada hayatını kaybeden öğrencinin cenazesine katıldı - Haberler
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