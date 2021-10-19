Şanlıurfa'da yaralı bulunan kara çaylak tedavi altına alındı - Haberler
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Şanlıurfa'da yaralı bulunan kara çaylak tedavi altına alındı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da yaralı bulunan kara çaylak tedavi altına alındı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaralı bulunan kara çaylak, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaralı bulunan kara çaylak, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Gümüşsu Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, devriye gezdiği sırada kırsalda yaralı kara çaylağı fark etti.

Kuşu korumaya alan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kuş, ekiplerce Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Şanlıurfa'da yaralı bulunan kara çaylak tedavi altına alındı

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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