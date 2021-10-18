Şanlıurfa'da denetimli serbestlik yükümlüleri Karahantepe'yi ziyaret etti - Haberler
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Şanlıurfa'da denetimli serbestlik yükümlüleri Karahantepe'yi ziyaret etti

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Kültür Sanat
Şanlıurfa'da denetimli serbestlik yükümlüleri Karahantepe'yi ziyaret etti

Şanlıurfa'da denetimli serbestlik yükümlüleri Karahantepe'yi ziyaret etti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da denetimli serbestlik yükümlüleri Karahantepe'yi ziyaret etti.

Şanlıurfa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yükümlülerin boş zaman yapılandırması ve verimli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla tarihi ören yerine gezi düzenlendi.

Gerçekleştirilen gezide tarihi kalıntıları merakla inceleyen yükümlülere Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü rehberleri tarafından bilgi verildi.

Karahantepe'yi ilk defa görme fırsatı bulan yükümlüler, kazı yerindeki Neolitik döneme ait simgeleri, çizimleri, taşları, heykelleri ve üç boyutlu oymaları dikkatle inceledi.

Yapılan geziden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden yükümlüler, geziyi düzenleyen müdürlük çalışanlarına teşekkür etti.

Karahantepe gezisine Cumhuriyet Savcısı Gökhan Kıymacı, Denetimli Serbestlik Müdürü Can Özdemir, denetimli serbestlik personelleri ve denetimli serbestlik müdürlüğü bünyesinde denetim ve takibi yapılan gönüllü yükümlüler katıldı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şanlıurfa'da denetimli serbestlik yükümlüleri Karahantepe'yi ziyaret etti - Haberler
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