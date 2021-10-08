Şanlıurfa'da anne sütünün önemi anlatıldı - Haberler
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Şanlıurfa'da anne sütünün önemi anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şanlıurfa'da anne sütünün önemi anlatıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın destek merkezlerindeki kadın kursiyerlere yönelik anne sütünün önemi anlatıldı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın destek merkezlerindeki kadın kursiyerlere yönelik anne sütünün önemi anlatıldı.

Emzirme Haftası nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından kursiyer kadınlara yönelik anne sütünün faydaları ve doğru emzirme teknikleri konusunda konferans verildi. 11 Nisan Kadın, Kültür ve Eğitim Merkezinde düzenlenen konferansa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan kadın destek merkezlerindeki kursiyerler katıldı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Öznur Bulut Gazanfer ile Ebe Yasemin Gencer, anne sütünün faydaları ve doğru emzirme konusunda katılımcılara bilgi verdi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da anne sütünün önemi anlatıldı

Şanlıurfa'da anne sütünün önemi anlatıldı

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