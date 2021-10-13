Şanlıurfa'da 3 otomobilde 149 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 otomobili durdurdu.
Otomobillerde arama yapan ekipler, farklı yerlere gizlenmiş 114 kilo 500 gram esrar ile 68 parça halinde 35 kilogram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.