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Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Abdullah Aris idaresindeki 63 NA 868 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 38. kilometresinde Halil Sağ yönetimindeki 06 RFP 63 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Şevval ve Halil Sağ, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Halil Sağ, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
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