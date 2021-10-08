Sanem Oktar kimdir? Sanem Oktar kaç yaşında, aslen nerelidir? Sanem Oktar'nı hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Sanem Oktar kimdir? Sanem Oktar kaç yaşında, aslen nerelidir? Sanem Oktar'nı hayatı ve biyografisi!

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Sanem Oktar kimdir? Sanem Oktar kaç yaşında, aslen nerelidir? Sanem Oktar'nı hayatı ve biyografisi!

Sanem Oktar kimdir? DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanlığını yürüten Sanem Oktar son dönemde en çok araştırılan isimlerin arasında yer almaktadır. Peki, Sanem Oktar kimdir? Sanem Oktar kaç yaşında, aslen nerelidir?

Sanem Oktar kimdir? sorusu son dönemde birçok vatandaş tarafından merak edilmektedir. Vatandaşlar Sanem Oktar ile ilgili internette "Sanem Oktar kimdir? Sanem Oktar kaç yaşında, aslen nerelidir? Sanem Oktar'nı hayatı ve biyografisi!" konu ve sorularını araştırmaktadır. Sanem Oktar ile ilgili detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

SANEM OKTAR KİMDİR?

Sanem Oktar Öğüt, 7 Mayıs 1970 yılında İzmir'de dünyaya gelmiş, Türk seri girişimci, iletişimci, melek yatırımcı ve Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyelerinden biridir.

İletişim ve CRM danışmanlığı, sosyal medya, dijital pazarlama ve veri tabanına dayalı pazarlama alanında geniş deneyime sahip olan Oktar, şirketlerin marka ve hizmetlerine yönelik pazarlama planları hazırladı ve uyguladı. Özellikle verimliliğe ve karlılığa yönelik projelerde hizmet verdiği firmaların ekipleri ile birlikte çalıştı. İçinde bulunduğu projelerle yurt içi ve yurt dışında birçok ödül aldı.

İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatına 1993 yılında Colgate-Palmolive Türkiye'de başladı. 1997 yılında ilk şirketi olan Tribeca İletişim Danışmanlık Şirketi'ni kurdu. İlerleyen yıllarda Tribal Satış ve Pazarlama Destek Hizmetleri (y. 1999) ve directCom (y. 2000) olmak üzere iletişim alanında 2 tane daha şirket kurdu. Aynı zamanda 2002 yılında Peppers & Rogers Türkiye'nin kurucu ortağı oldu.

2005 yılında kurulan Doğrudan Pazarlama İletişimcilik Derneği'nin (DPİD) 12 kurucu üyelerinden biri oldu ve 2007–2009 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılında Limon Sosyal Medya Ajansı'nı kurdu.[2] 2015 yılında dünyanın en büyük[3] reklam ve medya satın alma şirketi olan WPP ile ortaklık yaptı. 2017 yılında Wunderman Thompson şirketi ile birleşen directComm, 2019 da Wunderman Thompson olarak hizmet vermeye başladı. Bu süre içinde yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulundu.

2015–2019 tarihleri arasında, 2010 dan beri üyesi olduğu Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) başkanlığını yaptı. Türkiye'nin G20 Dönem Başkanlığında kurulan Kadın20 (W20) Açılım Grubu Organizasyon Komitesi ve KAGİDER Onur Kurulu üyesidir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2020 yılında kurulan Demokrasi ve Atılım Partisinin Kurucu üyelerinden biri olan Sanem Oktar, DEVA Partisi'nin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanlığını yapmaktadır.

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Haber: Sanem Oktar kimdir? Sanem Oktar kaç yaşında, aslen nerelidir? Sanem Oktar'nı hayatı ve biyografisi! - Haberler
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