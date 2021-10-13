Sanayi şehrinin su deposunda seviye yüzde 52'ye düştü - Haberler
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Sanayi şehrinin su deposunda seviye yüzde 52'ye düştü

İhlas Haber Ajansı / Gürcan Yılmaz - Haberler | Güncel

Sanayi şehrinin su deposunda seviye yüzde 52'ye düştü Beklenen yağışlar olmayınca Yuvacı Barajı'nda sular çekildi Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi beklenen yağışların oluşmaması sebebiyle yüzde 52'ye düştü.

KOCAELİ (İHA) - Sanayi şehrinin su deposunda seviye yüzde 52'ye düştü

Beklenen yağışlar olmayınca Yuvacı Barajı'nda sular çekildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi beklenen yağışların oluşmaması sebebiyle yüzde 52'ye düştü.

Kocaeli'ye yaz mevsiminin sona erdiği ve sonbaharın geldiği aylarda beklenen yağışların düşmemesi, kentin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajını olumsuz etkiledi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı, Temmuz ayına kadar tam dolu olarak hizmet verirken, kurak geçen ayların ardından su seviyesi sürekli düğerek yüzde 52'lere geriledi.

Su seviyesinin 26.87 milyon metreküpe düştüğü baraj ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, barajda yaşanan gerileme ile savak kısmı altına kadar suyun indiği görülüyor.

Sanayi şehrinin su deposunda seviye yüzde 52'ye düştü

Sanayi şehrinin su deposunda seviye yüzde 52'ye düştü

Sanayi şehrinin su deposunda seviye yüzde 52'ye düştü

Sanayi şehrinin su deposunda seviye yüzde 52'ye düştü
İhlas Haber Ajansı / Gürcan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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