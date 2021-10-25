Samsun Üniversitesi'nin 2021-2022 akademik yılı açılışı yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun Üniversitesi'nin 2021-2022 akademik yılı açılış programı düzenlendi.

Üniversitenin Ballıca Kampüsü'nde düzenlenen programa, TEKNOFEST 2021'de dereceye giren öğrenciler de katıldı.

Programda konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) 2022 yılında Samsun'da yapılacak olmasından dolayı gurur duyduğunu dile getirdi.

TEKNOFEST 2022'yi Samsun'da en güzel şekilde organize etmek için çalışmalara başladıklarını belirten Dağlı, "Ülkemizin nasıl bir hızlı sürece girdiğini, nereden nereye geldiğimizi biliyoruz. 10 yıl önce İHA'larla yola çıktık. Ardından SİHA'lar gündeme geldi. Daha sonra denizlerimizi korumaya yönelik DİHA'lar, hatta zirai ilaçlamada kullanılan ZİHA'lar ortaya çıktı ve bunun sonu yok. ve inşallah biz günden güne bunu büyütmek suretiyle etki alanımızı genişletiyoruz." dedi.

2022 yılındaki TEKNOFEST'i Samsun'da düzenlemek suretiyle önemli bir görevi yerine getireceklerini vurgulayan Dağlı, "Bu manada Samsun Üniversitesi öğrencilerini özellikle kutluyorum. Önümüzdeki yıl da üniversitemizin başarıları artarak devam edecektir. Öğrencilerimize önderlik eden hocalarımızı da kutluyorum. Azim ve kararlılığımız olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir konu, aşamayacağımız hiçbir engel yok." diye konuştu.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise TEKNOFEST 2022'nin şehirde gerçekleşecek olmasında en önemli rolü, Samsun Üniversitesi öğrencilerinin üstlendiğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de yeni akademik yıl açılışının hayırlı olması temennisinde bulunarak, belediye ve üniversite iş birliğiyle yaptıkları çalışmaları anlattı.

TEKNOFEST 2021'de derece alan öğrencilere, başarı belgeleri takdim edildi.

Programa, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.