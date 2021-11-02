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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Kalaycılı Mahallesi Kızılırmak Set Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Duman idaresindeki 55 NF 008 plakalı otomobil karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen araç ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Duman, 112 ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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