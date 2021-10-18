Samandağ açıklarında balina köpek balığı şoku - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samandağ açıklarında balina köpek balığı şoku

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Samandağ açıklarında balina köpek balığı şoku Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında görülen balina köpek balığı heyecana yol açtı.

HATAY (İHA) - Samandağ açıklarında balina köpek balığı şoku

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında görülen balina köpek balığı heyecana yol açtı.

Hataylı balıkçılar Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi açıklarında balık tutarken deniz yüzeyinde bir balina köpek balığının yüzgecini fark etti. Balıkçılar cep telefonuyla köpek balığını görüntülemeye başladı. Bir süre balıkçı teknesinin çevresinde yüzen balina köpek balığı daha sonra gözden kayboldu. Balıkçılar, bölgede ilk defa böyle bir tür köpek balığı ile karşılaştıklarını belirttiler.

Samandağ açıklarında balina köpek balığı şoku

Samandağ açıklarında balina köpek balığı şoku

Samandağ açıklarında balina köpek balığı şoku

Samandağ açıklarında balina köpek balığı şoku
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title