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Saklandığı evde yakalanan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı tutuklandı

AA / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel
Saklandığı evde yakalanan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı tutuklandı

Ankara'da saklandığı evde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından firari sanık Ergün Bildik tutuklandı.

ANKARA (AA) - Ankara'da saklandığı evde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından firari sanık Ergün Bildik tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, örgütün emniyet mahrem yapılanmasının deşifre edilmesinin ardından 2 Ağustos 2017'de hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 4 yıldır firari olan "Erhan" kod adlı Ergun Bildik, Yenimahalle'de saklandığı evde iki gün önce yakalandı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Bildik, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ergun Bildik hakkında hazırlanan iddianemede, Bildik'in, 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, üniversiteden mezun olduktan sonra FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapmaya başlayan Bildik'in, örgütün mahrem hizmetler alanında örgütsel faaliyetlere devam ettiği, Adana, Konya ve Tokat'ta görev yaptıktan sonra Ankara'ya gelen Bildik'in, emniyet mahrem yapılanmasında yer alarak, üst düzey emniyet mensuplarına "sohbet abiliği" yaptığı belirtildi.

"Erhan" kod adını kullanan Bildik'in, başkasının adına kayıtlı telefon hattı üzerinden örgütün emniyet mensuplarıyla iletişim kurduğu da kaydedildi.

"Teslim olacak cesaret ve güçte değildim"

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Ergün Bildik, hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra sosyal hayata yeterince katılmadığını belirtti.

Bir gün yakalanacağını düşündüğünü, bu durumdan kendisini korumak için sahte kimlik kartı taşıdığını anlatan Erhan Bildik, "Yakalama ve tutuklanma korkusuyla bu kimliği temin ettim. Bir gün beni tutuklayacaklarını biliyordum, gelip teslim olacak cesaret ve güçte değildim." ifadelerini kullandı.

AA / Tanju Özkaya - Son Dakika Haberleri
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