"Sakin şehir" Göynük sonbaharda da ziyaretçilerin rotasında

BOLU (AA) - Bolu'nun sakin şehirler ağına (Cittaslow) üye Göynük ilçesi, Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konakları ve yöresel zenginliklerinin yanı sıra Akşemseddin Türbesi'yle yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası arasında yer alıyor.

Bolu'nun tarihi Osmanlı kasabalarından biri olan ve içinde barındırdığı doğal güzellikler ile tarihi yapılarla her mevsim çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Göynük, sonbahar renklerine büründü.

Akşemseddin Türbesi dolayısıyla inanç turizminin de önde gelen merkezlerinden biri olan Göynük, ziyaretçilerine doğa ve tarihle iç içe olma imkanı sağlıyor.

Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların sık sık ziyaret ettiği yerlerden biri olan Göynük, çevresinde bulunan tabiat parkları ile de ön plana çıkıyor.

Akşemseddin Türbesi'nde dua ettikten sonra tarihi çarşıda alışveriş yapan ziyaretçiler, Zafer Kulesi'ne çıkarak eşsiz manzarayı seyrediyor.

Bazı ziyaretçiler de Göynük'te yaptıkları tarih ve kültür turunun ardından Sünnet Gölü Tabiat Parkı'na geçerek doğayla iç içe vakit geçiriyor.