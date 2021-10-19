Sapanca'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sapanca'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Murat Arapoğlu - Haberler | Güncel
Sapanca'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde Rüstempaşa Mahallesi'nde ikamet eden M.K'nin (38) evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 9 gram kokain, 190 gram uyuşturucu madde tohumu, 274 gram esrar, 305 gram metamfetamin, 6 fişek, 35 uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam ve plastik şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sapanca'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Murat Arapoğlu - Son Dakika Haberleri
5 öğrencinin öldüğü kaza sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı

5 öğrencinin öldüğü kaza sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı

 Kurtlar Vadisi dizi çekimi değil düğünün takı töreni

Kurtlar Vadisi dizi çekimi değil düğünün takı töreni
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title