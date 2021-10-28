Sakarya'da "TÜBİTAK Bilim Şenliği" düzenlendi

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği" düzenlendi.

Bilim kültürünün toplumun geniş kesimlerine yayılması, çocukların, gençlerin bilim alanlarında kariyer yapmaya özendirilmesi, katılımcılara bilimsel düşünme becerilerinin kazandırılması amacıyla Serdivan ilçesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve ilçe belediyeleri de TÜBİTAK Bilim Şenliği'ne destek sağladı.

Etkinlikte, planetaryum gösterisi, bilim tarihi paneli, söyleşiler, 63 çeşit atölye ve farklı sergiler yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, AA muhabirine, çocukların yaşayıp deneyimleyerek öğrendiklerini belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik Koordinatörü Ayla Serpil Kaya da etkinlikte yüzlerce çocuğun bilimle tanıştığını, onların heyecanını beraber paylaştıklarını dile getirdi.

Öğrencilerden Berra Koral ise hedeflerinin bilimi ve teknolojiyi dünyaya yaymak ve çocukları bu konuda bilgilendirmek olduğunu belirterek, "Buraya katılma amacımız, çocukları teşvik etmek, onlara daha çok teknolojiyi sevdirmek." dedi.

Projeleri hakkında bilgi veren öğrenci Muhammet Furkan Çakır da "Hologram projesi, yansıma sonucu oluşan bir proje. Işık kırılması yansıyarak bir hologramı canlandırıyor. Yani olmayan bir şeyi varmış gibi gösteriyor. Çalışmalarımız iyi gidiyor, okul yönünden de destek geliyor, bize her türlü yardım yapılıyor. İlerleyen dönemlerde hedeflerimiz yüksek." diye konuştu.

Bilim şenliği etkinliği, 3 gün sürecek.