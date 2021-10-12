Sakarya'da inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı
AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaat iskelesinin kırılması sonucu düşerek yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı.
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaat iskelesinin kırılması sonucu düşerek yaralanan iki İşçi hastaneye kaldırıldı.
Yeni Cami Mahallesi 1513. Sokak'ta iş merkezi inşaatında çalışan S.K. ve M.D, iç cephe tadilatı için kurulan iskelenin kırılması sonucu yere düştü.
Yaralanan iki işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri