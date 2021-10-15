Şahinbey Belediyesi TÜBİTAK dergileri protokolünü imzaladı - Haberler
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Şahinbey Belediyesi TÜBİTAK dergileri protokolünü imzaladı

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Şahinbey Belediyesi TÜBİTAK dergileri protokolünü imzaladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte İHA sınıfını ziyaret edip, TÜBİTAK dergileri protokolünü yeniledi.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte İHA sınıfını ziyaret edip, TÜBİTAK dergileri protokolünü yeniledi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 30 bin öğretmen ve 10 bin öğrenciye TÜBİTAK 1 yıllık dergi aboneliği dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yılda 30 bin öğretmen ve 10 bin öğrencinin bir yıllık TÜBİTAK dergi aboneliği için TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile yeni bir protokol imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, öğretmenlere ve öğrencilere TÜBİTAK dergilerinin verilmeye devam edileceği müjdesini vererek, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal'a çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl Mecidiye Han Sahaflar çarşısındaki TÜBİTAK'ın yayın evinin açılışını gerçekleştirdik. TÜBİTAK'ın tüm yayınları orada satılabiliyor. Bilime tekniğe ulaşmak isteyen herkes için böyle bir fırsat doğdu. Ayrıca Gaziantep'teki tüm öğretmenlerimizi kapsayan bilim teknik dergisi, bilim çocuk ve meraklı minik dergisi aboneliğini yaptık ve bunun aboneliğini de Şahinbey Belediyesi olarak biz karşılamıştık. Öğretmenler günü hediyesi olarak başlattığımız bu proje bir yıldır devam ediyor ve abonelik sözleşmemiz kasım ayında tamamlanıyor. Öğretmenlerimiz projenin devam etmesini istediler ve bizde bu projeyi devam ettireceğiz. Sağ olsun TÜBİTAK başkanımız herhangi bir artış yaptırmadan geçen yıl ki fiyatlarla dergileri bize verecekler. İmzalanan protokolle Gaziantep'teki tüm öğretmenlerimize ve 10 bin öğrencimize dergi aboneliği yapıyoruz. Dergiler, öğrencimizin evlerine gelecek."

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal ise her gittiği yerde Şahinbey Belediyesi'ni anlattığını belirterek, yaptığı çalışmalardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri
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