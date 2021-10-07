Sağlıklı Yaşam İçin İlk Adım Atıldı - Haberler
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Sağlıklı Yaşam İçin İlk Adım Atıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Sağlıklı Yaşam İçin İlk Adım Atıldı

Yalova Valiliği himayesinde Yalova Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan "Yürüyen Köşk, Yürüyen Yalova" Projesinin ilk yürüyüşü gerçekleştirildi.

YALOVA (Habermetre) - Yalova Valiliği himayesinde Yalova Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan " Yürüyen Köşk, Yürüyen Yalova" Projesinin ilk yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yalova Valisi Muammer Erol ile İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar'ın da katıldığı sağlıklı yaşam yürüyüşü, İDO İskelesi'nde başlayarak Yürüyen Köşk'te son buldu. Yürüyüşe çok sayıda vatandaş da destek verdi.

"Yürüyen Köşk, Yürüyen Yalova" Projesi kapsamında kış ayları haricinde 1 yıl boyunca her ayın ilk Çarşamba günü Yalova Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ie kamu kurum ve kuruluşları çalışanları ve halkın katılımıyla yürüyüş gerçekleştirilecek.

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