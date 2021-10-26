TOKAT (Habermetre) - Vali Dr. Ozan Balcı, Valiliğimiz koordinasyonunda Sağlık Tokat kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve paydaş kurumların işbirliğiyle yürütülen Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller Projesinin Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen programda kadın sağlığının geliştirilmesinin amaçlandığı proje kapsamında bilgilendirme yapıldı. Proje ile kanser taramalarının ve kanser farkındalığının artırılması, tütün ve tütün ürünleri ile mücadele, obezite ile mücadelede, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi ve diyabeti önleme, kadın üreme sağlığı, sağlıklı annelik ve anne sütünün önemi, akılcı ilaç kullanımının önemi ve bağışıklamanın önemi konularında kadınlar bilgilendirilecek.

Yaşanmışlık hikayelerinin sunulduğu programda müzik dinletisi sunuldu.

Programda konuşan Vali Dr. Ozan Balcı, "Kadın hem fiziksel hem ruhsal hem de zihinsel anlamda ne kadar sağlıklı olursa o kadar sağlıklı toplum, o kadar sağlıklı nesiller elde edilebilir. " dedi.

Yaklaşık 2 yıldır yürütülen projenin tüm Tokat genelinde ugulandığını kaydeden Vali Dr. Ozan Balcı, "Projede emeği geçen başta sağlık müdürümüz olmak üzere başı eee sağlık müdür yardımcımıza, bütün doktorlarımızı, ebe hemşirelerimize, idari teknik çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültemizin dekanı, dekan yardımcımız, akademisyenlerimiz de büyük bir kuvvet olarak projenin içindeleler, onlara da teşekkür ediyorum. Projemiz çok faydalı olacak. Hem sağlık okuryazarlığı konusunda hem de toplum bilinçlenmesi konusunda çok anlamlı, önemli katkılar sağlayacak. Projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize sağlık, afiyet diliyorum. Saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. " dedi. Programa Vali Dr. Ozan Balcı'nın yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum, TOGÜ Tıp Fakültesi akademisyenleri, daire müdürleri ve kadınlar katıldı. 26 Ekim 2021 Haber : Gülay KARTAL Foto: M. Sefa ŞEKER

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