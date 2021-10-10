Bakan Koca merak uyandıran '4, 3, 2 ne demek?' paylaşımına açıklık getirdi - Haberler
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Bakan Koca merak uyandıran "4, 3, 2 ne demek?" paylaşımına açıklık getirdi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Sağlık
Bakan Koca merak uyandıran

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan merak uyandıran bir paylaşım yaparak "4, 3, 2 sizce ne demek?" diye sordu. Daha sonra bir paylaşım daha yapan Koca, "Her 4 kişiden 3'ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık!' demek. Bu illerin sayısı bugün itibariyle 27. Geride kalan 54 il hızlı hareket etmeli!" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan merak uyandıran bir paylaşımda bulundu. Attığı tweette "4, 3, 2 sizce ne demek?" diye soran Koca'nın paylaşımı büyük ilgi görerek kısa zamanda on binlerce yorum aldı.

Bir süre sonra sorduğu sorunun cevabını veren bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, "4, 3, 2 sizce ne demek? 'Her 4 kişiden 3'ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık!' demek. Bu illerin sayısı bugün itibariyle 27. Geride kalan 54 il hızlı hareket etmeli!" dedi.

Bakan Koca'nın son paylaştığı vaka tablosuna göre 10 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilerde 28 bin 370 vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 206'dan 196'ya düştü. Tedavisi tamamlanan 25 bin 772 hasta taburcu olurken bugün 344 bin 280 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 87.80 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 74.50 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 360 bin 409'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 497 bin 626 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 46 milyon 245 bin 192 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 743 bin 404 kişiye aşı yapıldı.

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Emre İliksiz
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