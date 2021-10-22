Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir'den Vali Kızılkaya'ya ziyaret - Haberler
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Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir'den Vali Kızılkaya'ya ziyaret

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Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir'den Vali Kızılkaya'ya ziyaret

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, bir dizi program ve ziyaretleri kapsamında Bilecik'e geldi.

BİLECİK (Habermetre) - Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, bir dizi program ve ziyaretleri kapsamında Bilecik'e geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı ile ilgililer tarafından Valilik önünde karşılanan Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, ilk olarak şeref defterini imzaladı. Bakan Yardımcısı Eldemir, Vali Dr. Kızılkaya'ya, yeni görevinde başarılar dileyerek, bir süre görüştü. Vali Kızılkaya, Bakan Yardımcısı Eldemir'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Valilik Toplantı Salonunda Bakan Yardımcısı Eldemir ve Vali Dr. Kızılkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Damkacı'dan Bilecik'teki çalışmalar hakkında brifing aldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir'den Vali Kızılkaya'ya ziyaret

Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir'den Vali Kızılkaya'ya ziyaret

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