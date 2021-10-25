Safiye Soyman - Şımart Beni Aşkım şarkı sözleri! Safiye Soyman - Şımart Beni Aşkım dinle! Şımart Beni Aşkım şarkı sözü! - Haberler
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Safiye Soyman - Şımart Beni Aşkım şarkı sözleri! Safiye Soyman - Şımart Beni Aşkım dinle! Şımart Beni Aşkım şarkı sözü!

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Safiye Soyman - Şımart Beni Aşkım şarkı sözleri! Safiye Soyman - Şımart Beni Aşkım dinle! Şımart Beni Aşkım şarkı sözü!

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Safiye Soyman'ın kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Şımart Beni Aşkım şarkısının sözleri büyük ilgi topladı. Peki, Safiye Soyman - Şımart Beni Aşkım şarkı sözleri! Safiye Soyman - Şımart Beni Aşkım dinle! Şımart Beni Aşkım şarkı sözü! nelerdir? İşte detaylar...

Safiye Soyman - Şımart Beni Aşkım şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Şımart Beni Aşkım şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Safiye Soyman'ın Şımart Beni Aşkım şarkısının sözleri...

Birazcık huysuz olabilirim

Pire için yorgan yakabilirim

Çabalarsan mutlu olabilirim

Bir şeyler yapıp da şımart beni

***

Ömrüme ömrünü gel de eşleştir

Kalbinin ortasına beni yerleştir

Aklınla ruhunu biraz birleştir

Bir şeyler bulup da şımart beni

***

Seviyorum demen yetmiyor bazen

Gönlümü hoş tutup güldürmen lazım

Aklımı çelmen işe yaramaz

Kalbimi içerden fethetmen lazım

***

Ömrüme ömrünü gel de eşleştir

Kalbinin ortasına beni yerleştir

Aklınla ruhunu biraz birleştir

Bir şeyler bulup da şımart beni

  • Yapım: Azka Müzik
  • Yapımcı: Bülent Kaya
  • Söz - Müzik: Hüsniye Kaya
  • Düzenleme: Emircan Korkmaz
  • Klip Yönetmeni: Erkan Nas
  • Nefesli : Emrah Yücebaş
  • Buzuki : Emircan Korkmaz
  • Mix - Mastering : Erkan Okur
  • Stüdyo: Orfe Müzik

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