Safiye Soyman - Şımart Beni Aşkım şarkı sözleri! Safiye Soyman - Şımart Beni Aşkım dinle! Şımart Beni Aşkım şarkı sözü!

Safiye Soyman - Şımart Beni Aşkım şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Şımart Beni Aşkım şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Safiye Soyman'ın Şımart Beni Aşkım şarkısının sözleri...

SAFİYE SOYMAN - ŞIMART BENİ AŞKIM SÖZLERİ

Birazcık huysuz olabilirim

Pire için yorgan yakabilirim

Çabalarsan mutlu olabilirim

Bir şeyler yapıp da şımart beni

***

Ömrüme ömrünü gel de eşleştir

Kalbinin ortasına beni yerleştir

Aklınla ruhunu biraz birleştir

Bir şeyler bulup da şımart beni

***

Seviyorum demen yetmiyor bazen

Gönlümü hoş tutup güldürmen lazım

Aklımı çelmen işe yaramaz

Kalbimi içerden fethetmen lazım

***

Ömrüme ömrünü gel de eşleştir

Kalbinin ortasına beni yerleştir

Aklınla ruhunu biraz birleştir

Bir şeyler bulup da şımart beni

SAFİYE SOYMAN - ŞIMART BENİ AŞKIM ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER!

Yapım: Azka Müzik

Yapımcı: Bülent Kaya

Söz - Müzik: Hüsniye Kaya

Düzenleme: Emircan Korkmaz

Klip Yönetmeni: Erkan Nas

Nefesli : Emrah Yücebaş

Buzuki : Emircan Korkmaz

Mix - Mastering : Erkan Okur

Stüdyo: Orfe Müzik

SAFİYE SOYMAN - ŞIMART BENİ AŞKIM DİNLE!

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