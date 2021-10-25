Safiye Soyman - Duydun Mu Yar şarkı sözleri! Safiye Soyman - Duydun Mu Yar dinle! Duydun Mu Yar şarkı sözü! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Safiye Soyman - Duydun Mu Yar şarkı sözleri! Safiye Soyman - Duydun Mu Yar dinle! Duydun Mu Yar şarkı sözü!

Haberler.com - Haberler | Gündem
Safiye Soyman - Duydun Mu Yar şarkı sözleri! Safiye Soyman - Duydun Mu Yar dinle! Duydun Mu Yar şarkı sözü!

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Safiye Soyman'ın kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Duydun Mu Yar şarkısının sözleri büyük ilgi topladı. Peki, Safiye Soyman - Duydun Mu Yar şarkı sözleri! Safiye Soyman - Duydun Mu Yar dinle! Duydun Mu Yar şarkı sözü! nelerdir? İşte detaylar...

Safiye Soyman - Duydun Mu Yar şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Duydun Mu Yar şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Safiye Soyman'ın Duydun Mu Yar şarkısının sözleri...

Gecenin bir yarısı iki lafın arası

Yine aklıma düştü neydi o gülüşün

Of of kulakların çınladı mı, duydun mu yar

Gelip seni alayım mı, uyudun mu yar

***

Bu gece kararsızım sayende ayarsızım

Ah benim hayırsızım inletme yar

***

Kaç gün oldu görüşmedik sayamıyorum

Buralara yabancıyım soramıyorum

Gel artık çok özledim duramıyorum

Aklım sende yolumu bulamıyorum

***

Kulakların çınladı mı, duydun mu yar

Gelip seni alayım mı, uyudun mu yar

Bu gece kararsızım sayende ayarsızım

Ah benim hayırsızım inletme yar

  • Yapım : Azka Müzik
  • Yapımcı: Bülent Kaya
  • Söz-Müzik : Mine Kılıç
  • Müzik Yönetmeni: Emircan Korkmaz - Adem Çelik
  • Klip Yönetmeni: Erkan Nas
  • Genel Koordinatör : Gönül Özvar
  • Klip Mekanı: Azka Otel
  • Aranjör: Emircan Korkmaz
  • Bas Gitar: Burç Sözer
  • Percussion: Emin Ay
  • Gitarlar: Sinan Kızılgöz
  • Ud: Emircan Korkmaz
  • Kanun: Sinan Altınbaş
  • Yaylı Grubu: Ancyra Strings
  • Mix - Mastering : Erkan Okur
  • Stüdyo : Orfe Müzik

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title