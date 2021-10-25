Safiye Soyman - Duydun Mu Yar şarkı sözleri! Safiye Soyman - Duydun Mu Yar dinle! Duydun Mu Yar şarkı sözü!
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Safiye Soyman'ın kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Duydun Mu Yar şarkısının sözleri büyük ilgi topladı. Peki, Safiye Soyman - Duydun Mu Yar şarkı sözleri! Safiye Soyman - Duydun Mu Yar dinle! Duydun Mu Yar şarkı sözü! nelerdir? İşte detaylar...
Safiye Soyman - Duydun Mu Yar şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Duydun Mu Yar şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Safiye Soyman'ın Duydun Mu Yar şarkısının sözleri...
Gecenin bir yarısı iki lafın arası
Yine aklıma düştü neydi o gülüşün
Of of kulakların çınladı mı, duydun mu yar
Gelip seni alayım mı, uyudun mu yar
***
Bu gece kararsızım sayende ayarsızım
Ah benim hayırsızım inletme yar
***
Kaç gün oldu görüşmedik sayamıyorum
Buralara yabancıyım soramıyorum
Gel artık çok özledim duramıyorum
Aklım sende yolumu bulamıyorum
***
Kulakların çınladı mı, duydun mu yar
Gelip seni alayım mı, uyudun mu yar
Bu gece kararsızım sayende ayarsızım
Ah benim hayırsızım inletme yar
- Yapım : Azka Müzik
- Yapımcı: Bülent Kaya
- Söz-Müzik : Mine Kılıç
- Müzik Yönetmeni: Emircan Korkmaz - Adem Çelik
- Klip Yönetmeni: Erkan Nas
- Genel Koordinatör : Gönül Özvar
- Klip Mekanı: Azka Otel
- Aranjör: Emircan Korkmaz
- Bas Gitar: Burç Sözer
- Percussion: Emin Ay
- Gitarlar: Sinan Kızılgöz
- Ud: Emircan Korkmaz
- Kanun: Sinan Altınbaş
- Yaylı Grubu: Ancyra Strings
- Mix - Mastering : Erkan Okur
- Stüdyo : Orfe Müzik