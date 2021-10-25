Safiye Soyman - Duydun Mu Yar şarkı sözleri! Safiye Soyman - Duydun Mu Yar dinle! Duydun Mu Yar şarkı sözü!

Safiye Soyman - Duydun Mu Yar şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Duydun Mu Yar şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Safiye Soyman'ın Duydun Mu Yar şarkısının sözleri...

SAFİYE SOYMAN - DUYDUN MU YAR SÖZLERİ

Gecenin bir yarısı iki lafın arası

Yine aklıma düştü neydi o gülüşün

Of of kulakların çınladı mı, duydun mu yar

Gelip seni alayım mı, uyudun mu yar

***

Bu gece kararsızım sayende ayarsızım

Ah benim hayırsızım inletme yar

***

Kaç gün oldu görüşmedik sayamıyorum

Buralara yabancıyım soramıyorum

Gel artık çok özledim duramıyorum

Aklım sende yolumu bulamıyorum

***

Kulakların çınladı mı, duydun mu yar

Gelip seni alayım mı, uyudun mu yar

Bu gece kararsızım sayende ayarsızım

Ah benim hayırsızım inletme yar

SAFİYE SOYMAN - DUYDUN MU YAR ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER!

Yapım : Azka Müzik

Yapımcı: Bülent Kaya

Söz-Müzik : Mine Kılıç

Müzik Yönetmeni: Emircan Korkmaz - Adem Çelik

Klip Yönetmeni: Erkan Nas

Genel Koordinatör : Gönül Özvar

Klip Mekanı: Azka Otel

Aranjör: Emircan Korkmaz

Bas Gitar: Burç Sözer

Percussion: Emin Ay

Gitarlar: Sinan Kızılgöz

Ud: Emircan Korkmaz

Kanun: Sinan Altınbaş

Yaylı Grubu: Ancyra Strings

Mix - Mastering : Erkan Okur

Stüdyo : Orfe Müzik

SAFİYE SOYMAN - DUYDUN MU YAR DİNLE!

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