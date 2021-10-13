Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatiz dizisi yayınlanmasıyla birlikte yeni dahil olan Aras karakteri araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar internette en çok "Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları araştırıyor. Sadakatsiz dizisinde Aras karakteri ve canlandıran Berkay Ateş ile ilgili bütün detaylar haberimizde. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SADAKATSİZ ARAS KİMDİR?



Sadakatsiz dizisine dahil olan Aras karakterine Berkay Ateş hayat verecektir. Asya ile trafik kazası sonrasında hikayeye dahil olan Aras'ın, Derin ile tanışıyor olması sonrası büyük merak uyandırdı. Hafızasını kaybeden Aras karakterinin kim olduğu ilerleyen bölümlerde netlik kazanacak.

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Malatyalı, baba tarafından ise Ardahanlı olan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine hayat verdi. Berkay Ateş, 1.80 boyunda ve 77 kilodur.

BERKAY ATEŞ'İN YER ALDIĞI DİZİLER

2016 - İstanbul Sokakları

2016-2017 - Anne

2018 - Gülizar

2018-2020 - Çukur

2020-2021 - Alev Alev

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