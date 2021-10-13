Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, aslen nerelidir?

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Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, aslen nerelidir?

Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz dizisinde yeni dahil olan Aras karakteri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, aslen nerelidir?

Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatiz dizisi yayınlanmasıyla birlikte yeni dahil olan Aras karakteri araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar internette en çok "Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları araştırıyor. Sadakatsiz dizisinde Aras karakteri ve canlandıran Berkay Ateş ile ilgili bütün detaylar haberimizde. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Sadakatsiz dizisine dahil olan Aras karakterine Berkay Ateş hayat verecektir. Asya ile trafik kazası sonrasında hikayeye dahil olan Aras'ın, Derin ile tanışıyor olması sonrası büyük merak uyandırdı. Hafızasını kaybeden Aras karakterinin kim olduğu ilerleyen bölümlerde netlik kazanacak.

Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, aslen nerelidir?

Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Malatyalı, baba tarafından ise Ardahanlı olan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine hayat verdi. Berkay Ateş, 1.80 boyunda ve 77 kilodur.

  • 2016 - İstanbul Sokakları
  • 2016-2017 - Anne
  • 2018 - Gülizar
  • 2018-2020 - Çukur
  • 2020-2021 - Alev Alev

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Haber: Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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