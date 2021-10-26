Sadakataşı Derneği Nepal'de 570 kişin katarakt ameliyatını yaptırdı

Sadakataşı Derneği, Nepal'in Siraha bölgesinde 570 kişinin katarakt ameliyatının yapılmasını sağladı.

Dernekten yapılan açıklamada, sağlık çalışmaları kapsamında Nepal'de gerçekleştirilen 9. dönem katarakt ameliyatları ile 570 kişinin göz sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Sadakataşı ekiplerinin ameliyatlar öncesinde bölgede gerçekleştirdiği anonslar ile katarakt hastalarının ameliyat yeri ve tarihinden haber dar edildiği aktarılan açıklamada, ameliyatlar sonrasında dağıtılan güneş gözlükleri ile aşırı sıcaktan korunmaya çalışan hastaların belirli aralıklarla kontrol ve pansumanlarının yapıldığı anlatıldı.

Açıklamada, tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığının yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görüldüğü hatırlatılan açıklamada, teknik ve maddi imkansızlıklar nedeniyle milyonlarca kişinin, ameliyat olamadığı için kör olabildiği kaydedildi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Asya ve Afrika'nın birçok bölgesinde insanların beslenme, yaş, hijyen gibi sebeplerden dolayı katarakt hastalığına yakalandıklarını belirterek, "Biz de bu sorunun çözümüne katkı sağlamak için Nepal'de gerçekleştirdiğimiz 9. dönem katarakt ameliyatlarıyla buradaki kardeşlerimizin gören gözleri olduk. Önümüzdeki günlerde İdlib'te katarakt ameliyatları gerçekleştirerek mülteci kardeşlerimize destek olacağız." ifadelerini kullandı.

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