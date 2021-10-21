Rusya – NATO Gerilimi Türkiye'yi Nasıl Etkiler? - Haberler
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Rusya – NATO Gerilimi Türkiye'yi Nasıl Etkiler?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Celalettin Yavuz uluslararası politikada NATO'nun artık etkin rolünü kaybettiğini belirterek, Fransa, Yunanistan gibi ülkeler tarafından da bu nedenle alternatif işbirliği modellerine geçiş yapıldığını dile getirdi.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Celalettin Yavuz uluslararası politikada NATO'nun artık etkin rolünü kaybettiğini belirterek, Fransa, Yunanistan gibi ülkeler tarafından da bu nedenle alternatif işbirliği modellerine geçiş yapıldığını dile getirdi

Rusya – NATO Gerilimi Türkiye'yi Nasıl Etkiler?
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