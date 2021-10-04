Rusya ilk kez nükleer denizaltıdan Zirkon güdümlü balistik füze fırlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya ilk kez nükleer denizaltıdan Zirkon güdümlü balistik füze fırlattı

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | Güncel

- Rusya ilk kez nükleer denizaltıdan Zirkon güdümlü balistik füze fırlattı Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zirkon hipersonik füzesinin Barents Denizi'nde ilk defa bir nükleer denizaltıdan ateşlendiği ifade edildi.

- Rusya ilk kez nükleer denizaltıdan Zirkon güdümlü balistik füze fırlattı

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zirkon hipersonik füzesinin Barents Denizi'nde ilk defa bir nükleer denizaltıdan ateşlendiği ifade edildi.

Rusya, geliştirilmesine öncelik verdiği balistik füzelerin en önemlilerinden olan "Zirkon" hipersonik füzesini denedi. Zirkon hipersonik füzesinin, Barents Denizi'nde Severodvinsk nükleer denizaltısından ateşlenen denizaltının başarılı bir şekilde test edildiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Donanması'na ait Severodvinsk nükleer denizaltısından ilk kez bir Zirkon hipersonik balistik füze test edildi" denildi. Füzenin belirlenen hedefi vurduğu ifade edilerek, "Atış, Barents Denizi sularından başka bir deniz hedefine gerçekleştirildi. Objektif kontrol verilerine göre, belirlenen hedef vuruldu" açıklaması yapıldı.

Rusya ilk kez nükleer denizaltıdan Zirkon güdümlü balistik füze fırlattı
İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Seda Sayan Didem Arslan Yılmaz
Spor Fatih Terim Güven Yalçın Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Demir Çelik Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rusya ilk kez nükleer denizaltıdan Zirkon güdümlü balistik füze fırlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 23:16:05. #1.12#