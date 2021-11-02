Rusya'da nehirde cesedi bulunan Türk işçinin ailesinden; 'cinayet' iddiası

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde oturan Öztürk ailesinin en küçük oğlu Deniz, çalışmak için 7 yıl önce Rusya'ya gitti. Deniz Öztürk, Rusya'da tanıştığı Valerya ile 2 yıl önce Dinar'da evlendi. Eşiyle Rusya'nın Lipetsk kentinde yaşayan, bir fabrikada mekanik ustası olarak çalışan Deniz Öztürk, 2 Temmuz'da Dinar'da oturan ağabeyi Kazım Öztürk ile görüştü. Öztürk, görüşmesinde annesinin sağlık durumu hakkında bilgi alıp, eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı boşanmayı düşündüğünü dile getirdi. Deniz Öztürk'ten bir hafta boyunca haber alamayan aileyi, 10 Temmuz'da fabrikada görevli Mehmet Öztek telefonla aradı. Öztek, Deniz Öztürk'ün nehirde ölü bulunduğu haberini verdi.

Deniz Öztürk'ün annesi Hüsne Öztürk de oğlunun ölümü hakkındaki soru işaretlerinin kaldırılması için bilgi sahibi olmayı istediklerini belirterek, "Oğlum yüzme bilmez, su nedir bilmez oraya kim götürdü bilmiyorum. Bir nehirde ölü bulunduğu söylendi. Ben oğlumun öldürüldüğünü düşünüyorum. Cinayetin faillerinin bulunmasını istiyoruz. Üç aydır otopsi sonucundan haber alamıyoruz. Oğlumun o gün mesai saatiydi, çalışma saatiydi. Kimle gitti, kim götürdü? Oğlum ölü bulunduğunda üzerinde sadece iç çamaşırı varmış" dedi.