Rusya'da katil zanlısı başını kestiği kadının cesedini bavulla taşıyarak boş araziye attı - Haberler
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Rusya'da katil zanlısı başını kestiği kadının cesedini bavulla taşıyarak boş araziye attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Rusya'da katil zanlısı başını kestiği kadının cesedini bavulla taşıyarak boş araziye attı

Rusya'da bir kişi, öldürdüğü kadının başını kestikten sonra cesedi bavulla taşıyarak boş araziye attı.

Rusya'nın Orenburg Bölgesi'ne bağlı Orsk kentinde oyun oynayan çocuklar, sitenin yanındaki boş arazide bir bavul gördü. Bavula yaklaşan çocuklar, kanları fark edince büyük korku yaşadı. Çocukların paniği üzerine site sakinleri polise haber verdi.

CESET 39 YAŞINDAKİ BİR KADINA AİT ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, bavulun içerisinde bir ceset olduğunu tespit etti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, bavul içerisindeki cesedin 39 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirlendi. Derinleştirilen araştırmalar sonrası güvenlik kameraları incelenerek öldürülen kadının çevresindekiler de sorgulanmaya başlandı.

42 yaşındaki katil zanlısı suçunu itiraf etti

Rus polisinin ortaya çıkarttığı cinayeti soruşturma görevini devralan Rusya Soruşturma Komitesi, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek katil zanlısının kimliğini belirledi. Gece yarısı karşılıksız aşık olduğu kadını önce darp eden ardından bıçakla öldüren katil zanlısının daha sonra ise kadının başını kestiği ve bavula koyarak boş bir araziye taşıdığı belirlendi. Cesedin bavulla taşındığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 42 yaşındaki katil zanlısının suçunu itiraf etmesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildiği açıklandı. - MOSKOVA

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