Rus kanalında skandal sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum - Haberler
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Rus kanalında skandal sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya'da bir televizyon programında "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum" dedi. Tarihçi Mehmet Perinçek, Simonyan'ın skandal sözlerine sert tepki gösterdi.

43 yıl Rus işgalinde kalan Kars, Kazım Karabekir Paşa'nın emrindeki kuvvetlerin kente girmesinin ardından 30 Ekim 1920'de düşman işgalinden kurtarıldı. Türkiye'nin önemli illeri arasında yer alan Kars ve doğal güzelliğiyle ünlü Ağrı Dağı hakkında Sputnik ve Russia Today'in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan canlı yayında skandal ifadeler kullandı. 3 Ekim 2021 tarihinde Rus devlet televizyonu Rossiya-1 kanalı canlı yayınında konuşan Simonyan, "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum" dedi.

Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre Kars ve Ağrı Dağı'nı isteyen Simonyan, "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum. Utanç verici Kars Antlaşmasına kadar buralar, Rusya'ya aitti... Ben emperyal Rus bilincine sahip bir insanım. Daha önce Rusya'ya ait olan her şeyi geri almak isterdim. Daha da utanç verici olan Brest-Litovsk Anlaşması'na göre verilenleri de... O zaman ülkemizin nüfusunun yüzde 30'unu ve büyük toprak parçamızı başkalarına verdik. Ağrı Dağı, Ermenistan'ın ana sembolüdür" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Moskova Devlet Üniversitesi'nde araştırma görevlisi de olan tarihçi ve akademisyen Mehmet Perinçek ise Simonyan'ın tartışma yaratan ifadelerine sert tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Perinçek, "Simonyan yüreği yetiyorsa, bu sözlerini Sputnik_TR'de Türkçe altyazılı yayınlasın. Ayrıca bu, sadece TR'ye değil, RF'ye de karşı" dedi.

43 yıl Rus işgalinde kalan Kars, Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın emrindeki kuvvetlerin 28 Ekim 1920'de harekete geçmesi ve 9'uncu Kafkas Tümeni'nin şehre girmesiyle, 30 Ekim 1920'de düşman işgalinden kurtarıldı. Kâzım Karabekir Paşa, Doğu Cephesi Komutanı olarak Kars'ı kesin olarak Türkiye'ye yeniden kazandırdı.

8 Eylül 1920'de Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa Sarıkamış yönünde harekete geçerek, 29 Eylül'de Sarıkamış'ı kurtardı. TBMM Hükumeti'nin Doğu Harekâtı'nın Kars'a kadar uzatılmasını istemesi üzerine; 28 Ekim 1920'de Kazım Karabekir Paşa yeniden saldırıya geçti. 9. Kafkas Tümeni 30 Ekim'de Ermenilerin direnişini kırıp 46 şehit vermek suretiyle Kars'a girdi.

Rus kanalında skandal sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji günlük hava raporunu yayımladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji günlük hava raporunu yayımladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı
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Yorumlar (4)
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ :Valla bende seni Aksaray'da çardakta görmek istiyorum.
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Mehmet Izmir:anlaşılan ağrı dağını gezmek istiyormuş.yaz bitmeden buyur gel centilmen ağrılı kardeşlerim seni ağrı dağının zirvesine çıkarsınlar.tüm hayallerini gerçekleştirmiş olursun.
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O. Kara:bu rus değil ermeni olabilir soyadı onu çağrıştırdı
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